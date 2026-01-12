Salerno tutto pronto per la lecture Filiberto Menna Magister Ludi al Complesso San Michele

Da salernotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, il 14 gennaio 2026, alle ore 18, presso il Complesso San Michele in via San Michele, si terrà la lecture

La Fondazione Carisal da' appuntamento per mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 18, al Complesso San Michele, in via San Michele n. 10,a Salerno, alla lecture "Filiberto Menna Magister Ludi" dedicata al percorso intellettuale del critico salernitano, a cura di Antonello Tolve, docente presso. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo refertorio alla "Calcedonia-San Tommaso d'Aquino"

Leggi anche: Conservatorio di Salerno, sale intitolate a Menna e Maffia: via libera della giunta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

salerno tutto pronto lectureSalerno, tutto pronto per la lecture "Filiberto Menna Magister Ludi" al Complesso San Michele - La Fondazione Carisal da' appuntamento per mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 18, al Complesso San Michele, in via San Michele n. salernotoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.