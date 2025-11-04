Salerno tutto pronto per l' inaugurazione del nuovo refertorio alla Calcedonia-San Tommaso d' Aquino

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un refettorio più ampio, moderno e funzionale, capace di accogliere un numero maggiore di bambini e offrire loro spazi più confortevoli e sostenibili: è questo il principale intervento realizzato all’Istituto Comprensivo “CalcedoniaSan Tommaso d’Aquino” di Salerno, accompagnato da una serie di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

salerno tutto pronto inaugurazioneSalerno, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo refertorio alla "Calcedonia-San Tommaso d'Aquino" - Saranno presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l’assessore alla pubblica istruzione Gaetana Falcone, il direttore della Filiale Campania di Vivenda S. Scrive salernotoday.it

salerno tutto pronto inaugurazioneTutto pronto per la III edizione di “Ritorno ai Mercanti”: la presentazione - “Uno sguardo sull’arte”: questo il sottotitolo della manifestazione che per tutti i sabati e le domeniche di novembre, dal 8 al 30 novembre 2025 proporrà un ricco cartellone presso l’Arco Catalano, in ... Riporta salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Salerno Tutto Pronto Inaugurazione