Conservatorio di Salerno sale intitolate a Menna e Maffia | via libera della giunta

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale, riunita ieri 29 ottobre a Palazzo di Città, ha approvato all'unanimità l'intitolazione di due spazi chiave dell'auditorium del Conservatorio Statale "G. Martucci". La sala principale della struttura porterà il nome del Comm. Alfonso Menna, storico sindaco di Salerno, mentre la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

