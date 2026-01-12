Sant’Antonio a Vimercate Omaggio alle radici tra musica falò e tortelli

A Vimercate, la tradizione si unisce alla modernità, offrendo un’occasione per riscoprire le radici locali. La Sagra di Sant’Antonio, con il tradizionale falò sul fiume Molgora e momenti di musica e convivialità, rappresenta un evento importante per la comunità. Un’occasione per vivere le atmosfere autentiche del territorio, tra storia, cultura e sapori tipici, in un contesto che valorizza le radici di Vimercate.

Alta tecnologia e tradizione, Vimercate riesce ancora a coniugare le proprie anime. Conto alla rovescia in città per uno degli appuntamenti più amati: la Sagra di Sant’Antonio con il falò nel Molgora. Manca da due anni, nel 2025 la manifestazione fu sospesa per problemi di inquinamento e, adesso, l’attesa è ancora più alta. Un rito purificatore con radici antiche, Pro loco e Comune organizzano il grande evento che saluta ogni inizio d’anno fra sacro e profano, intrattenimento, arte, visite guidate alla chiesetta in via Cavour dedicata al protettore degli animali e dell’agricoltura, attorno alla quale ruota tutto il programma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

