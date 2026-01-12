Rubano le auto di pazienti ricoverati per molto tempo in ospedale | sgominata la banda dei cavalli di ritorno
È stata smantellata una banda di ladri specializzata nel furto di auto di pazienti ricoverati a lungo in ospedale, nota come la “banda dei cavalli di ritorno”. Otto persone sono state arrestate nella provincia di Napoli, accusate di aver sottratto veicoli e successivamente richiesto denaro ai proprietari per il loro recupero. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fine di questa attività illecita, contribuendo a rafforzare la sicurezza nelle aree ospedaliere.
