Rubano le auto di pazienti ricoverati per molto tempo in ospedale | sgominata la banda dei cavalli di ritorno

È stata smantellata una banda di ladri specializzata nel furto di auto di pazienti ricoverati a lungo in ospedale, nota come la “banda dei cavalli di ritorno”. Otto persone sono state arrestate nella provincia di Napoli, accusate di aver sottratto veicoli e successivamente richiesto denaro ai proprietari per il loro recupero. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla fine di questa attività illecita, contribuendo a rafforzare la sicurezza nelle aree ospedaliere.

Sfondano le vetrine con la macchina e rubano in gioielleria Viterbo - Colpo nella notte da Bluespirit - Cinque o sei i ladri entrati alla Conad in auto e fuggiti col bottino - Sul caso indaga la polizia

