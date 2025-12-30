Auto rubate e ripulite | sgominata la banda del riciclaggio Un affare da milioni di euro

È stata smantellata una rete criminale specializzata nel riciclo di auto rubate, un'attività che generava guadagni stimati in milioni di euro. La banda aveva come obiettivo il reimpiego di veicoli sottratti, rivendendoli a clienti ignari della provenienza illecita. L'operazione ha portato al sequestro di numerosi veicoli e all'arresto di diversi soggetti coinvolti, evidenziando l'importanza di controlli efficaci nel settore automobilistico.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.