Auto rubate e ripulite | sgominata la banda del riciclaggio Un affare da milioni di euro
È stata smantellata una rete criminale specializzata nel riciclo di auto rubate, un'attività che generava guadagni stimati in milioni di euro. La banda aveva come obiettivo il reimpiego di veicoli sottratti, rivendendoli a clienti ignari della provenienza illecita. L'operazione ha portato al sequestro di numerosi veicoli e all'arresto di diversi soggetti coinvolti, evidenziando l'importanza di controlli efficaci nel settore automobilistico.
Auto rubate e rimesse in "circolazione", per poi essere rivendute ad acquirenti che in buona fede le acquistavano. Una banda del riciclaggio di veicoli è stata sgominata dalle forze dell'ordine al termine dell'operazione denominata “Lilliput”. Per nove soggetti - residenti a Roma, Nettuno, Anzio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Auto di lusso rubate a Cortina, ripulite in Belgio e messe in vendita a Dubai: giro d'affari di oltre 2 milioni. Prese di mira le mete dei vip, sgominata la banda
Leggi anche: Smantellata una maxi-truffa crypto da oltre 700 milioni di euro: sgominata la rete internazionale del riciclaggio digitale
Auto di lusso rubate a Cortina, ripulite in Belgio e messe in vendita a Dubai: giro d'affari di oltre 2 milioni. Prese di mira le mete dei vip, sgominata la banda - Poi venivano "ripulite" ad Anversa, in Belgio e successivamente venivano spedite in container ... ilgazzettino.it
Auto rubate, ‘ripulite’ e rivendute: 6 arresti, nei guai anche un commissario di Polizia locale - Corsico (Milano), 12 settembre 2025 – I carabinieri di Corsico hanno arrestato sei italiani con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, ... ilgiorno.it
Rapine con auto rubate a farmacie e tabaccherie, sgominata la banda: per uno dei colpi usata anche una Porsche - Per mettere a segno le rapine usavano puntualmente auto rubate con cui raggiungevano tabaccherie, supermercati, farmacie. corrieredelveneto.corriere.it
Quinto Potere. . Lettore segnala auto sospette, Antonio sul posto allerta il 112: "Sono rubate. Una è senza targhe" - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.