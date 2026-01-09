Dragusin Roma giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex Juventus La proposta per il Tottenham

La Roma sta valutando un possibile ritorno di Radu Dragusin, ex difensore della Juventus, attualmente al Tottenham. La società giallorossa sta lavorando per definire i dettagli di un eventuale trasferimento, con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo. La trattativa si trova ancora in fase preliminare, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.

Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex difensore della Juventus. La proposta che potrebbe inoltrare la Lupa al Tottenham. La Juve osserva con grande attenzione le dinamiche del calciomercato invernale, dove una delle rivali sta per muovere passi concreti per riportare in Italia un volto noto cresciuto proprio nel vivaio della Continassa. L’obiettivo dichiarato della Roma per blindare la difesa è infatti Radu Dr?gu?in, trasferitosi in Inghilterra nel gennaio 2024 ma finora protagonista di un’avventura in chiaroscuro oltremanica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino continua a lavorare per riportare in Serie A il ragazzo e sta studiando nei minimi dettagli l’ offerta giusta da presentare al Tottenham per chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dragusin Roma, giallorossi al lavoro per riportare in Italia l’ex Juventus. La proposta per il Tottenham Leggi anche: Calciomercato Roma: giallorossi pronti a riportare in Italia l’attaccante Leggi anche: Massara su Dragusin, la conferma dell’agente: “La Roma ha manifestato l’interesse al Tottenham” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le notizie dell'8 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma punta su Dragusin per la difesa, per Frattesi c'è il Nottingham Forest; La Fiorentina in pressing per Baldanzi: Paratici al lavoro anche per Dragusin; La giornata giallorossa - Raspadori vicinissimo. Contatti per Dragusin; Pronta l’offerta per Dragusin: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Il difensore spinge per il trasferimento. Roma, in arrivo anche un difensore: trattativa avviata per Dragusin - La Roma ha accelerato i contatti per portare Radu Dragusin nella Capitale, identificando nel difensore rumeno l'obiettivo principale per potenziare la propria linea arretrata. fantacalcio.it

