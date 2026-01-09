Massara su Dragusin la conferma dell’agente | La Roma ha manifestato l’interesse al Tottenham

Massara ha confermato l’interesse della Roma per Dragusin, con l’agente che ha rivelato: “La Roma ha manifestato interesse al Tottenham”. La società giallorossa mira a rafforzare la rosa, non solo in attacco con Raspadori, ma anche in altri ruoli, valutando diverse opzioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle possibili trattative in corso.

