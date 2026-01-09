Massara su Dragusin la conferma dell’agente | La Roma ha manifestato l’interesse al Tottenham

Massara ha confermato l’interesse della Roma per Dragusin, con l’agente che ha rivelato: “La Roma ha manifestato interesse al Tottenham”. La società giallorossa mira a rafforzare la rosa, non solo in attacco con Raspadori, ma anche in altri ruoli, valutando diverse opzioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle possibili trattative in corso.

La volontà della Roma di rinforzare la rosa non è fondata solamente sul reparto offensivo, dove si avvicina il colpo Raspadori, ma Massara starebbe lavorando anche su altre piste. Una di queste porterebbe ad un nuovo difensore, per aumentare la batteria di centrali vista anche l’emergenza delle ultime settimane. Il nome in pole position sembrerebbe essere quello di Radu Dragusin, per il quale il club giallorosso starebbe valutando un’ operazione in prestito con diritto di riscatto ed eventuale obbligo allo scattare di determinate condizioni. Le parole dell’agente di Dragusin. A confermare l’ interesse della Roma, ma anche la concorrenza di un altro club, ci ha pensato direttamente l’agente di Dragusin, Florin Manea, che ha così parlato a Digisport: “La cifra è molto più alta di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

