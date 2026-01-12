Roma Ferguson ko | salta la Coppa Italia col Torino

La Roma comunica l’indisponibilità di Evan Ferguson per la partita di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani sera alle 21:00. L’assenza del giocatore, dovuta a motivi imprevisti, influenzerà la formazione e le strategie della squadra in questa importante competizione. La società conferma l’attenzione alla salute e al benessere dei propri atleti, garantendo il massimo impegno per la partita.

Stop improvviso in casa Roma. Evan Ferguson non sarà a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani alle 21:00. L’attaccante ha accusato uno schiacciamento del nervo sciatico durante la gara con il Sassuolo. Le condizioni verranno monitorate giorno per giorno: in dubbio anche la sua presenza in campionato domenica, ancora contro il Torino. Aggiornamenti attesi nelle prossime ore. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

