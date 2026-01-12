Roma Ferguson ko | niente Coppa Italia
Evan Ferguson, attaccante della Roma, è uscito dal campo nel primo tempo della partita contro il Sassuolo senza riportare lesioni muscolari. La società ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni, rassicurando sui prossimi impegni. La notizia permette di chiarire che l’infortunio non influenzerà la sua presenza nelle prossime gare, compresa la Coppa Italia.
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Evan Ferguson. L’attaccante della Roma, uscito acciaccato nel primo tempo contro il Sassuolo, non ha riportato lesioni muscolari. Il problema è di natura traumatica: forte contusione al gluteo con coinvolgimento del nervo sciatico. La situazione verrà monitorata giorno per giorno, ma il quadro è chiaro: si tornerà in campo quando l’ematoma si sarà riassorbito. Una conseguenza immediata c’è già. Ferguson non sarà disponibile contro il Torino in Coppa Italia, lasciando Gian Piero Gasperini ancora in emergenza nel reparto offensivo. I tempi di rientro dipenderanno esclusivamente dall’evoluzione clinica, senza forzature. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
