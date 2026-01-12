Evan Ferguson, attaccante della Roma, è uscito dal campo nel primo tempo della partita contro il Sassuolo senza riportare lesioni muscolari. La società ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni, rassicurando sui prossimi impegni. La notizia permette di chiarire che l’infortunio non influenzerà la sua presenza nelle prossime gare, compresa la Coppa Italia.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Evan Ferguson. L’attaccante della Roma, uscito acciaccato nel primo tempo contro il Sassuolo, non ha riportato lesioni muscolari. Il problema è di natura traumatica: forte contusione al gluteo con coinvolgimento del nervo sciatico. La situazione verrà monitorata giorno per giorno, ma il quadro è chiaro: si tornerà in campo quando l’ematoma si sarà riassorbito. Una conseguenza immediata c’è già. Ferguson non sarà disponibile contro il Torino in Coppa Italia, lasciando Gian Piero Gasperini ancora in emergenza nel reparto offensivo. I tempi di rientro dipenderanno esclusivamente dall’evoluzione clinica, senza forzature. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ferguson ko: niente Coppa Italia

Leggi anche: Ferguson, niente ritorno al Brighton: Roma avanti

Leggi anche: Roma-Sassuolo 2-0: Soulé gol e assist per Koné, Ferguson ko per infortunio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’infortunio di Dovbyk mette nei guai la Roma: Ferguson torna in bilico; Roma-Sassuolo, infortunio per Ferguson: Forte contusione, non è un guaio muscolare; Infortunio per Ferguson in Roma-Sassuolo: le condizioni, quando torna e quante partite salta; La Roma torna alla vittoria: così Ferguson, Pisilli e Ghilardi Streaming | IT.

Roma, si ferma Ferguson: a rischio per la partita di Coppa Italia contro il Torino - L'attaccante irlandese è uscito anzitempo dalla sfida vinta 3- toro.it