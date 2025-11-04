Roma Ferguson salta la nazionale | l’irlandese resterà a Trigoria
A due giorni dalla prossima sfida europea contro gli scozzesi del Rangers, la Roma è chiamata a scacciare i fantasmi della deludente trasferta milanese di domenica scorsa. La sconfitta contro il Milan, nonostante abbia mostrato una delle migliori prestazioni dall’inizio della stagione, ha messo ancora una volta in evidenza il principale problema della squadra allenata da Gasperini: la fase reallizzativa. Alle difficoltà degli attaccanti giallorossi sottoporta si aggiunge anche il fattore infortuni, di cui Dybala e Ferguson sono le ultime vittime. Oggi l’argentino effettuerà gli esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio e stabilire i tempi di recupero, mentre l’irlandese, con molta probabilità, tornerà dopo la sosta, rinunciando così a rappresentare il suo paese con la propria nazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
