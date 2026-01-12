Rogo CransBertolaso | 3 in miglioramento

Al Niguarda di Milano, 12 persone sono attualmente ricoverate a causa del rogo di Crans. Secondo Bertolaso, alcune situazioni cliniche sono in miglioramento. Due pazienti potrebbero essere trasferiti in altri ospedali nei prossimi giorni, mentre le condizioni degli altri sono sotto stretta osservazione. La situazione resta monitorata attentamente per garantire un adeguato supporto ai ricoverati.

18.32 Tra i 12 ricoverati al Niguarda a Milano "alcune situazioni sono migliorate. Due persone verrebbero trasferite in altri ospedali tra pochi giorni.Uno dei pazienti si muove,ma ha bisogno di medicazioni continue,quindi è fuori pericolo,ma non possiamo certo dire che il problema è risolto".Così l'assessore al Welfare della Lombardia Bertolaso. "Gli altri 9 hanno diversi livelli di criticità e dovranno trascorrere tempo in rianimazione, poi al centro ustioni. Non siamo pessimisti, ma la lotta è estremamente dura", aggiunge Bertolaso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

