Crans-Montana Bertolaso | Un ragazzo è fuori pericolo

A Crans-Montana, Bertolaso ha aggiornato sulle condizioni di un giovane coinvolto in un incidente. Dopo un sopralluogo con i primari dei reparti, ha riferito che due o tre pazienti mostrano miglioramenti significativi. In particolare, il ragazzo si trova in condizioni migliori, si muove e potrebbe essere trasferito in altri ospedali nei prossimi giorni. La situazione complessiva sembra stabile e sotto controllo.

(LaPresse) – “Questa mattina ho fatto un giro insieme ai primari dei due reparti. Ci sono due o tre situazioni molto migliorate: due persone probabilmente nei prossimi giorni le trasferiremo in altri ospedali e c’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che si trova in condizioni migliori, si muove, si sposta. Ha comunque bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, ma possiamo dire che è fuori pericolo, anche se non possiamo certo dire che il problema è risolto”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, durante un punto stampa fuori dall’ospedale Niguarda sui feriti dell’ incendio di Capodanno di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

