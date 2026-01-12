Roma fatta per Robinio Vaz | accordo col Marsiglia

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Robinio Vaz dall'Olympique de Marseille, segnando il primo acquisto del mercato di gennaio. L'operazione si inserisce nel progetto della società di rafforzare la rosa e prepararsi alla seconda parte della stagione. Vaz si unisce ai giallorossi con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Colpo chiuso in casa Roma. I giallorossi hanno definito l’arrivo di Robinio Vaz dal Olympique de Marseille: è il primo innesto del mercato di gennaio. L’operazione è stata impostata su 20 milioni di euro di parte fissa, più bonus legati ai risultati di squadra. Restano da sistemare gli ultimi dettagli con gli agenti, ma l’accordo tra i club è già stato raggiunto e viene considerato praticamente chiuso. A Trigoria si punta su un profilo giovane e di prospettiva per rinforzare l’attacco. Ora si attende solo la formalizzazione. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

