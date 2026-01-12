Roma fatta per Robinio Vaz | accordo col Marsiglia
La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Robinio Vaz dall'Olympique de Marseille, segnando il primo acquisto del mercato di gennaio. L'operazione si inserisce nel progetto della società di rafforzare la rosa e prepararsi alla seconda parte della stagione. Vaz si unisce ai giallorossi con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali.
Colpo chiuso in casa Roma. I giallorossi hanno definito l’arrivo di Robinio Vaz dal Olympique de Marseille: è il primo innesto del mercato di gennaio. L’operazione è stata impostata su 20 milioni di euro di parte fissa, più bonus legati ai risultati di squadra. Restano da sistemare gli ultimi dettagli con gli agenti, ma l’accordo tra i club è già stato raggiunto e viene considerato praticamente chiuso. A Trigoria si punta su un profilo giovane e di prospettiva per rinforzare l’attacco. Ora si attende solo la formalizzazione. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia
Leggi anche: Roma, fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C’è concorrenza di Bundesliga e Premier League
La Roma valuta un grande colpo in prospettiva; La Roma avanza per Robinio Vaz: contatti continui tra Benatia e Massara; Mercato Roma, nuovi contatti per Robinio Vaz: si lavora per l’ok, ma c’è fiducia; Roma a un passo da Robinio Vaz: rinforzo offensivo per Gasperini!.
Robinio Vaz a un passo della Roma: chi è il giovane attaccante francese ‘mandato’ da De Zerbi - Il calciomercato entra nel vivo anche per la squadra allenata da Gianpiero Gasperini, che nelle ultime settimane aveva ... lapresse.it
Roma scatenata: accordo vicino per Robinio Vaz. Attesa per Raspadori
Se non vivessi a New York, una città che secondo me ha una sua vocazione cinematografica è Roma. Ogni scorcio di Roma è puro cinema, è arte, è bellezza. Questa foto l'ho fatta qualche anno fa durante un viaggio a Roma. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.