Roma si concentra sul talento del Marsiglia Robinio Vaz, considerato un possibile rinforzo per la prossima stagione. La trattativa tra i due club si sta intensificando, mentre la concorrenza di Bundesliga e Premier League rende il trasferimento ancora più articolato. La società giallorossa valuta attentamente questa opportunità, monitorando gli sviluppi di una possibile operazione di mercato.

La trattativa tra la Roma e il Marsiglia per Robinio Vaz sta entrando nel vivo. Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti tra le parti, che torneranno a confrontarsi anche oggi, per provare a fare .

Al via il Calciomercato invernale tra speranze dei tifosi e trattative; Roma, fari puntati sul talento del Marsiglia Robinio Vaz! C'è concorrenza di Bundesliga e Premier League; Roma, a Gasp piace Frendrup: non solo Pisilli, proposto un altro giallorosso.

