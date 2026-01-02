Teatro dell' Unione tutti gli appuntamenti del 2026

Il Teatro dell'Unione di Viterbo annuncia il calendario degli eventi e degli spettacoli per il 2026. Tra gli appuntamenti, il Teatro ragazzi continua a offrire proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Una programmazione variegata, pensata per soddisfare diverse esigenze e interessi, nel rispetto della tradizione culturale del teatro e del pubblico locale.

Il teatro dell'Unione di Viterbo presenta gli eventi e gli spettacoli del 2026. Prosegue il Teatro ragazzi, un'idea pensata per i più piccoli. Organizzate poi la stagione di prosa e la stagione danza, pronte a incantare tutti gli spettatori. La biglietteria è aperta dal martedì al sabato e nei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Teatro dell'Unione, tutti gli appuntamenti di novembre Leggi anche: Teatro dell'Unione, tutti gli appuntamenti di dicembre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tutti gli appuntamenti del Natale; Capodanno, Viterbo saluta il 2025 con i Gemelli Diversi, dj set e fontane danzanti; Brindisi, laser e dj set: si festeggia senza botti; Musica e divertimento vintage. A Montecatini gli anni ’70-80’. Tutti a ballare in piazza del Popolo. EVENTI TRAUMATICI - Strumenti di controllo? Questo pomeriggio alle ore 18,00, al Teatro dell'Unione, il - Tuscia Jazz Orchestra, organizzato dal Comune di Viterbo e dalla Fondazione Carivit. Arrangiamenti e direzione: Stefano Gullo Sul pal - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.