Riforma Valditara il modello ‘4+2’ passa dal Sannio | quattro istituti al centro della sperimentazione

La riforma Valditara introduce il modello ‘4+2’ nell’istruzione tecnico-professionale, con una sperimentazione che coinvolge quattro istituti nel Sannio: Carafa-Giustiniani, Lombardi, Lucarelli e Alberti-Virgilio. Questi percorsi mirano a rafforzare le competenze nei settori strategici, promuovendo un’offerta formativa più articolata e qualificante. La sperimentazione rappresenta un passo importante per l’evoluzione del sistema scolastico locale e nazionale.

