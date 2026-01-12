Riforma della giustizia il referendum confermativo si terrà il 22 e il 23 marzo

Il referendum confermativo sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, come deciso dal Consiglio dei Ministri. La consultazione popolare, annunciata dalla premier Giorgia Meloni, si inserisce nel percorso di revisione del sistema giudiziario italiano. La decisione mira a coinvolgere i cittadini nel dibattito e nelle scelte riguardanti le future modifiche legislative in materia di giustizia.

