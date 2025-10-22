Sei tonnellate di rifiuti abbandonati lungo la strada | scatta il sequestro

Una vera e propria discarica a cielo aperto. E' quella individuata nella mattinata di oggi (22 ottobre) a Marcianise, in via XXV Aprile. I carabinieri della locale Stazione hanno individuato e sottoposto a sequestro penale un ingente cumulo di scarti e materiali di risulta abbandonati lungo la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

