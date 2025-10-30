Vasto maxi sequestro dei carabinieri forestali | 230 tonnellate di rifiuti tessili stoccati illegalmente
Un'indagine partita da semplici controlli sui cassonetti per la raccolta degli abiti usati ha portato alla scoperta di un imponente stoccaggio illecito di rifiuti tessili in un’area industriale del basso Chietino. A condurre l’operazione sono stati i carabinieri forestali di Villa Santa Maria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
