Ridotto in fin di vita dal branco a Stazione Termini | spunta il movente anti-occidentale Il funzionario ministeriale non è stato rapinato

Un'aggressione ai danni di un funzionario del Mimit nei pressi di Stazione Termini ha sollevato dubbi sul movente. L’uomo, ridotto in fin di vita, non è stato rapinato, alimentando l’ipotesi di un’azione motivata da ragioni politiche o ideologiche. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare le eventuali motivazioni dietro l’episodio.

Spunta l’eventualità del movente anti-occidentale dietro l’aggressione avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini ai danni di un 57enne, funzionario del Mimit. La polizia ha fermato 4 persone, tutti giovani nordafricani ora accusati di tentato omicidio nell’indagine affidata alla pm di Roma Nadia Plastina. Gli ultimi due fermati sono un 20enne tunisino con precedenti per furto, rapina e lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e un 21enne tunisino irregolare con precedenti per rapina mentre già ieri erano stati bloccati un 18enne egiziano, con precedenti per rapina, ricettazione, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, già colpito da provvedimento di espulsione ad inizio di gennaio in quanto irregolare sul territorio nazionale, e un 20enne tunisino, con precedenti per rissa, porto di oggetti atti ad offendere e stupefacenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ridotto in fin di vita dal branco a Stazione Termini: spunta il movente anti-occidentale. Il funzionario ministeriale non è stato rapinato Leggi anche: Roma, doppia aggressione alla stazione Termini: funzionario del ministero delle Imprese ridotto in fin di vita Leggi anche: Termini, per il funzionario del Mimit pestato dal branco i fermi salgono a sei. L’aggressione senza un movente: «Stava andando in farmacia» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gruppo di cinghiali a spasso per il centro di Auletta; Dramma in stazione, picchiato dal branco e ridotto in fin di vita; Termini un fermato per il pestaggio del 57enne | la vittima è funzionario del ministero delle Imprese. Dramma in stazione, picchiato dal branco e ridotto in fin di vita - Notte di violenza a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove un uomo si trova ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato vittima di una brutale aggressione. ilfattovesuviano.it

Prima un uomo ridotto in fin di vita, poi un’altra aggressione a distanza di pochi minuti. Due episodi nello stesso luogo, una violenza ripetuta che non può e non deve essere considerata normale. La Lega è al lavoro per rafforzare la presenza dei militari nelle s - facebook.com facebook

Due episodi sostanzialmente consecutivi alla Stazione Termini di #Roma: il branco che accerchia, poi massacra a calci e pugni. La vittima un 57enne ridotto in fin di vita e subito dopo un rider x.com

