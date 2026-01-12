Stazione | riaperto il sottopasso più stretto e con telecamere in attesa dei due sovrappassi - Foto e video
Lunedì 12 gennaio è stato riaperto il sottopasso tra piazzale Marconi e via Gavazzeni, dopo un anno di chiusura. Ora più stretto e dotato di telecamere di sorveglianza, il passaggio attende ancora l'apertura dei due sovrappassi. La riapertura rappresenta un miglioramento per la mobilità locale, garantendo un collegamento più sicuro e controllato tra le aree interessate.
I LAVORI. Riaperto nella mattinata di lunedì 12 gennaio il sottopasso che collega piazzale Marconi con via Gavazzeni: è rimasto chiuso per un anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
