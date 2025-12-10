Entro fine anno apre il nuovo sottopasso della stazione Via dei Caniana a maggio 2026 la ricostruzione del ponte

Entro fine anno sarà aperto il nuovo sottopasso della stazione, mentre a maggio 2026 sarà completata la ricostruzione del ponte Bergamo in via dei Caniana. Rfi prosegue con interventi strategici per migliorare la mobilità ferroviaria in città, tra cui il treno per Orio, il raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro e il nuovo hub della stazione.

Bergamo. In città proseguono i lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società del Gruppo Ferrovie dello Stato, relativi a tre interventi strategici per la mobilità ferroviaria: il treno per Orio, il raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro e la realizzazione del nuovo hub della stazione. Come comunicato dalla stessa azienda, i lavori hanno accumulato ritardi al momento ancora non quantificati con esattezza. “Abbiamo formalmente sollecitato l’impresa appaltatrice ad attuare azioni, attualmente in fase di implementazione, per recuperare i tempi”, si legge nella nota di Rfi. “Una valutazione più chiara sulle tempistiche di completamento dei cantieri sarà possibile ad inizio 2026, una volta verificata l’effettiva efficacia delle misure – spiega ancora la società -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Amt, Bucci: appena il Comune apre le porte, noi entriamo - Quanto all’agenzia regionale dei Trasporti, il presidente della Liguria ha detto che “la facciamo entro la fine dell'anno” ... Come scrive ilsecoloxix.it