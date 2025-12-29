Turismo la Regione investe 34 milioni di euro Ci sono i fondi per la riqualificazione delle strutture ricettive
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 34 milioni di euro per la riqualificazione delle strutture ricettive, segnando un impegno concreto per il settore turistico. A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, si delineano strategie volte a potenziare l’offerta e rafforzare la crescita del turismo nella regione, con obiettivi di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità dell’accoglienza per il 2026.
A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, la Regione affina strategie e obiettivi per un 2026 di rilancio e rafforzamento del turismo emiliano-romagnolo. Partendo da un investimento che non solo conferma, ma, in alcune specifiche linee di intervento, aumenta le risorse attestandosi nel complesso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
