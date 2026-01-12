Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo Concia e Ceccanti | Separazione delle carriere da deideologizzare
Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri. Tra i temi principali, la separazione delle carriere, con l’obiettivo di deideologizzare il sistema giudiziario. La consultazione rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme in corso, coinvolgendo cittadini e istituzioni nel processo decisionale.
Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date per lo svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nelle stesse giornate si voterà anche per le elezioni suppletive. Concia: “Separazione delle carriere, tema da affrontare senza ideologia” Sulla consultazione referendaria interviene Anna Paola Concia, attivista ed ex parlamentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Referendum sulla Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo
Leggi anche: Referendum sulla giustizia e suppletive, al voto il 22 e 23 marzo
Referendum: voto 22 e 23 marzo. Comitati del no pronti ai ricorsi; Referendum, salgono le quotazioni per la data del 22 marzo. Da Fi ipotesi campagna da mezzo milione di euro per il sì; Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme.
Referendum giustizia, decisa la data: sarà il 22 e 23 marzo - Lo ha stabilito, secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri nella riunione ... lapresse.it
Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com
Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta" #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #riformagiustizia #M5S #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giuseppe-conte-m5s-referendum-giustizi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.