Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo Concia e Ceccanti | Separazione delle carriere da deideologizzare

Il 22 e 23 marzo si terrà il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri. Tra i temi principali, la separazione delle carriere, con l’obiettivo di deideologizzare il sistema giudiziario. La consultazione rappresenta un momento importante di confronto e riflessione sulle riforme in corso, coinvolgendo cittadini e istituzioni nel processo decisionale.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date per lo svolgimento del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Nelle stesse giornate si voterà anche per le elezioni suppletive. Concia: “Separazione delle carriere, tema da affrontare senza ideologia” Sulla consultazione referendaria interviene Anna Paola Concia, attivista ed ex parlamentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

