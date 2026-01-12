Referendum giustizia FdI bacchetta Lerner | Vi mancano le basi
Il referendum sulla giustizia, di natura confermativa, richiede una comprensione accurata delle sue finalità. Fratelli d'Italia ha sottolineato, tramite un proprio comunicato, l'importanza di conoscere le basi del tema, criticando le affermazioni di Gad Lerner. Una comunicazione che invita a un dibattito informato e rispettoso, evitando interpretazioni superficiali o fuorvianti su un tema di rilevanza costituzionale.
"Il referendum è confermativo, non oppositivo. Vi mancano le basi": così Fratelli d'Italia, in un post su Facebook, ha dato una lezione a Gad Lerner. Quest'ultimo, infatti, in un tweet aveva scritto: "Aderire alla raccolta di firme per il #Referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura è facile. Basta andare su https:firmereferendum.giustizia.itreferendumopen e accedere inserendo le vostre credenziali con SPID o il CIE della vostra carta d'identità elettronica". Un errore che non è affatto passato inosservato al partito di Giorgia Meloni. Al centro del dibattito il referendum sulla riforma della giustizia varata dal governo e osteggiata dalla sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
