Riforma Giustizia Meloni | Italiani non vi fate fregare referendum non è su di me

Giorgia Meloni difende la riforma della Giustizia che introduce la separazione delle carriere in magistratura. “Penso che sia arrivato il momento di cambiare” la giustizia “con norme che sono talmente di buon senso che l’opposizione non sa più cosa inventarsi per avvelenare i pozzi”, ha detto la premier all’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Veneto, a sostegno di Alberto Stefani, a Padova. Agli italiani “voglio dire non vi fate fregare. Andate a votare guardando il contenuto della riforma. Il governo rimane in carica fino alla fine della legislatura, metteremo anche questo record”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

