Giustizia | Berrino FdI ' con referendum decideranno i cittadini'

31 ott 2025

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Le preoccupazioni dell'onorevole Orlando, già ministro della Giustizia, sulla riforma approvata ieri in via definitiva in Senato sembrano derivare da una visione che non ne coglie appieno l'intento: modernizzare e rendere più trasparente il sistema giudiziario. In primo luogo, la riforma non mina l'autogoverno della magistratura, come Orlando sostiene, ma piuttosto ne rafforza l'indipendenza e la capacità di gestione interna. Un Csm composto esclusivamente da pubblici ministeri ridurrà la crescente concentrazione di potere nelle mani di una ‘casta' che, troppo spesso, ha agito con logiche corporative e autoreferenziali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

