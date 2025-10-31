Separazione carriere | Pd M5s e Avs chiedono avvio raccolta firme per referendum

I gruppi parlamentari di Pd, M5S e AVS hanno inviato due lettere, identiche nel testo, al segretario generale della Camera e a quello del Senato per avviare la raccolta firme per la richiesta di referendum popolare sulla separazione delle carriere, approvata in via definitiva dall’aula di Palazzo Madama giovedì. Le lettere, firmata dai vicepresidenti vicari dei gruppi – Simona Bonafè, Carmela Auriemma e Marco Grimaldi per la Camera, Alfredo Bazoli, Alessandra Majorino e Tino Magni per il Senato – chiedono di “disporre affinché gli Uffici della Segreteria Generale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approntino i moduli per la raccolta, e la relativa certificazione, delle firme necessarie alla richiesta di referendum popolare ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Separazione carriere: Pd, M5s e Avs chiedono avvio raccolta firme per referendum

