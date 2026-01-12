Recanatese rimonta col cuore Sotto di due gol agguanta il pari

La Recanatese è riuscita a rimontare lo svantaggio e conquistare un pareggio contro l’Inter Sammaurese, in una partita caratterizzata dalla tenacia e dal cuore dei giocatori. Nonostante il risultato finale di 2-2, la squadra ha dimostrato determinazione nel recuperare due gol di svantaggio, evidenziando spirito di gruppo e attenzione nel match. Un risultato che sottolinea l’impegno e la crescita della formazione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.