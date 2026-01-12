Recanatese rimonta col cuore Sotto di due gol agguanta il pari
La Recanatese è riuscita a rimontare lo svantaggio e conquistare un pareggio contro l’Inter Sammaurese, in una partita caratterizzata dalla tenacia e dal cuore dei giocatori. Nonostante il risultato finale di 2-2, la squadra ha dimostrato determinazione nel recuperare due gol di svantaggio, evidenziando spirito di gruppo e attenzione nel match. Un risultato che sottolinea l’impegno e la crescita della formazione.
RECANATESE 2 INTER SAMMAURESE 2 RECANATESE: Fioravanti, Giusti, Mordini, Nanapere, D’Angelo, Ciccanti (1’st Capanni), Ferro (1’st Di Francesco), Fiumanò, Pierfederici (44’st Mehmedi), Vecchio (24’st Pesaresi), Chiarella (1’st Paoltroni). A disposizione: Mezzelani, Carano, Gori, Cocino. All. Pagliari INTER SAMMAURESE: Pollini, Dimitri, Ponticelli, Brigidi, Manzi, Magnanini, Bertani, Nisi, Merlonghi, Carlini (23’st Sare), Varriale (10’st Valentini). A disposizione: Pericoli, Cenci, Klain Dos Santos, Ramires, Karageorgi, Amadori, Volonghi. All. Antonioli Arbitro: Carluccio di L’Aquila Reti: 1’ pt Merlonghi, 27’ pt Brigidi, 30’ st D’Angelo, 48’ st Pesaresi Note: ammonito Pollini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il Napoli rimonta due gol al Verona: pari per gli azzurri dopo un inizio choc
Leggi anche: Momento complicato. Recanatese, supporter col morale sotto terra
Teramo, rimonta capolavoro. Ma c'è un altro gol pesantissimo: ecco il video.
Il Tolentino subisce un'altra clamorosa rimonta dopo quella con la Fermana: i cremisi battuti per 4-3 dall'Urbania nonostante un primo tempo dominato - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.