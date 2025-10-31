Momento complicato Recanatese supporter col morale sotto terra
Se da un lato, squadra e staff cercano di "compattarsi" ed anche un momento conviviale in un noto locale del litorale può essere utile alla bisogna (assente però il presidente Angelini che si è concesso qualche giorno di relax per ritemprarsi e magari meditare sul suo prossimo futuro), i tifosi della Recanatese esprimono profonda delusione per l’avvio di stagione al di sotto anche delle più nere previsioni della vigilia. Lo fanno con i consueti toni misurati e mai sopra le righe che contraddistinguono la parte "moderata", nota per le sue virtù di pazienza e tolleranza. Gli aficionados però non le mandano a dire, potendo parlare anche con cognizione di causa visto che le loro assenze al "Tubaldi" sono rarissime ed anzi qualcuno di loro trova anche il tempo per assistere agli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
