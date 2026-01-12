Il Real Madrid annuncia l’addio di Xabi Alonso, mentre Álvaro Arbeloa rimarrà in squadra fino alla fine della stagione. La decisione potrebbe essere stata influenzata dalla recente sconfitta nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona. La gestione del club sembra orientata a rinnovare la rosa, con cambiamenti che riflettono la volontà di migliorare le performance future.

Probabilmente Florentino Perez aspettava solo il momento giusto e la sconfitta del Real Madrid nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. L’ex giocatore di Liverpool e Real che aveva preso il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos e che veniva dall’esperienza al Bayer Leverkusen e il club si sono separati. Lo spagnolo non è riuscito a gestire la difficile eredità di Carlo Ancelotti che alla guida dei blancos ha collezionato successi in tutto il mondo. E’ durata 231 giorni l’avventura di Xabi Alonso al Real Madrid, dal 26 maggio 2025, giorno della sua presentazione a oggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Real Madrid, addio a Xabi Alonso C’è Arbeloa fino a fine stagione

Leggi anche: Il Real Madrid esonera Xabi Alonso C’è Arbeloa fino a fine stagione

Leggi anche: Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La rinascita di Rodrygo: dalla possibile cessione ad elemento chiave dell'attacco del Real Madrid di Xabi Alonso; Ormai cerca solo di salvarsi il posto, è lontanissimo dal calcio sofisticato con uno stile distintivo che faceva al #BayerLeverkusen; Vinicius è l'ombra del goleador visto con Ancelotti: non segna da ottobre; Endrick e il consiglio di Ancelotti di lasciare il Real Madrid: svelato perché ha scelto il Lione.

Real Madrid-Xabi Alonso: è addio. C’è già il nome del sostituto - La decisione è stata ufficializzata all'indomani del ko contro il Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna. msn.com