Il Real Madrid ha deciso di esonerare Xabi Alonso e affidare temporaneamente la squadra ad Álvaro Arbeloa fino a fine stagione. La decisione arriva a seguito della sconfitta nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona, evento che sembra aver accelerato il cambio alla guida tecnica. La scelta riflette le difficoltà recenti del club e la volontà di rinnovare il progetto sportivo per il prosieguo della stagione.

Probabilmente Florentino Perez aspettava solo il momento giusto e la sconfitta del Real Madrid nella Supercoppa spagnola contro il Barcellona è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid. L’ex giocatore di Liverpool e Real che aveva preso il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei blancos e che veniva dall’esperienza al Bayer Leverkusen. Lo spagnolo non è riuscito a gestire la difficile eredità di Carlo Ancelotti che alla guida dei blancos ha collezionato successi in tutto il mondo. E’ durata 231 giorni l’avventura di Xabi Alonso al Real Madrid, dal 26 maggio 2025, giorno della sua presentazione a oggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il Real Madrid esonera Xabi Alonso C’è Arbeloa fino a fine stagione

Leggi anche: Clamoroso Real Madrid, Xabi Alonso è stato esonerato: Alvaro Arbeloa sarà il nuovo allenatore

Leggi anche: Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Al suo posto scelto Arbeloa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Barcellona-Real Madrid 3-2: doppietta di Raphinha, Blaugrana supercampioni di Spagna e Xabi Alonso finisce sulla graticola; Questo progetto può portare al crollo o al dominio dell'Europa: le trappole tattiche che attendono Xabi Alonso nel 2026; Mbappé forzato in finale? Perché Xabi Alonso rischia tutto contro il Barça; XABI BATTE IL CHOLO IN FINALE SARÀ SFIDA CON IL BARCELLONA.

Real Madrid, Xabi Alonso esonerato: perché il successore di Ancelotti ha fallito, al suo posto arriva Arbeloa - Il Real Madrid ha esonerato il tecnico Xabi Alonso dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, al suo posto promosso il tecnico delle giovanili Arbeloa ... sport.virgilio.it

Calcio, Real Madrid esonera Xabi Alonso, Arbeloa nuovo allenatore - facebook.com facebook

Supercoppa di Spagna al Barcellona. 3-2 al Real Madrid, decide Raphinha x.com