Raspadori vuole solo il Napoli è in contatto con gli ex compagni

Giacomo Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, manifesta la volontà di tornare al Napoli, sua prima scelta. Il calciatore è in contatto con alcuni ex compagni e attende una chiamata dalla società azzurra. La volontà di Raspadori di trasferirsi in maglia napoletana è chiara, e le trattative potrebbero presto portare a una svolta per il suo futuro.

Il giocatore dell'Atletico Madrid vuole tornare in maglia azzurra. Giacomo Raspadori ha deciso di attendere la chiamata del Napoli per lasciare l'Atletico Madrid

