Napoli Raspadori pronto a ritornare | il club lo vuole la priorità del calciatore sono gli azzurri

Giovedì, 27 aprile 2023. Giacomo Raspadori si avvicina al ritorno a Napoli, sua squadra d’origine. Il club azzurro ha manifestato interesse, e anche il calciatore sembra orientato a rinnovare il suo legame con i partenopei. La trattativa potrebbe rappresentare un passo importante per il suo percorso e per la strategia del Napoli nel mercato di gennaio.

Il nome di Giacomo Raspadori torna prepotentemente al centro del mercato di gennaio e, questa volta, il suo futuro potrebbe riportarlo dove tutto era già iniziato: Napoli. Nonostante il forte interesse della Roma, che da giorni spinge per chiudere l'operazione, l'affare con i giallorossi non si è ancora concretizzato. Il motivo è chiaro: il calciatore .

