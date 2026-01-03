Calciomercato Napoli Sarri ha detto no a Lucca vuole Raspadori Corsport
Nel calciomercato invernale del Napoli, Lucca resta al centro delle discussioni, con molte voci che neipendono il futuro del giocatore. Il ds Manna ha ribadito che la squadra si rafforzerà solo con chi merita e ha lasciato aperta ogni possibilità. Recentemente, Sarri ha espresso preferenza per Raspadori, lasciando intendere le priorità del club nelle prossime settimane di mercato.
Lucca è il nome attorno a cui gira il calciomercato del Napoli di gennaio. Mille le voci che si rincorrono al momento sul suo possibile futuro e il ds Manna non ne ha smentita nessuna confermando che chi merita resta. Tra le varie possibilità anche la Lazio, ma il Corriere dello Sport oggi spiega quale è stata la reazione di Maurizio Sarri al nome dell’attaccante del Napoli “Il Comandante non valuterebbe altre opzioni rispetto a Raspadori. Ha detto no a Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli. Oyarzabal era il sogno proibito dell’estate, la Real Sociedad è a rischio retrocessione, ma non scende sotto i 30 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
