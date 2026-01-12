Rapinata con una pistola puntata contro | paura a Civate

Una donna di 67 anni, residente a Rogeno ma originaria di Civate, è stata vittima di una rapina nel parcheggio, durante la quale è stata minacciata con una pistola. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, evidenziando la crescente attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per garantire tutela e prevenzione.

Rapinata nel parcheggio con una pistola puntata contro: bruttissima avventura per una donna di 67 anni originaria di Civate e residente ora a Rogeno. L'episodio risale allo scorso 7 gennaio, nel tardo pomeriggio. La donna, come ricostruito da La Provincia, è stata avvicinata da uno sconosciuto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Minaccia l'impiegata con una pistola e si fa consegnare tutti i soldi: rapinata una sala giochi Leggi anche: Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Canzo, nuova rapina in centro con il machete; Terrore al parcheggio dell’Iperal: donna rapinata e minacciata con una pistola; Rapina un minorenne alla sagra, poi truffa online un cittadino: rintracciato dai carabinieri in Germania e convinto a costituirsi; San Silvestro di paura a Pont Canavese: rapina in farmacia, bottino da 500 euro. Bandito in fuga. Pontecagnano, tentata rapina a mano armata in un distributore di carburanti - Due malviventi sono giunti in auto a bordo di un'auto in un distributore di carburanti ed uno dei rapinatori ha puntato la pistola contro ... msn.com

Civate: rapinata sotto minaccia di una pistola Vittima una donna di 67 anni avvicinata da un uomo sceso da una Fiat 600 azzurra. Altri colpi segnalati nel Triangolo Lariano e in Brianza #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circondario #Civate #Lec - facebook.com facebook

