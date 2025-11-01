Minaccia l' impiegata con una pistola e si fa consegnare tutti i soldi | rapinata una sala giochi
Armato di pistola, rapina una sala giochi. È accaduto giovedì sera a Cammarata. Ad essere minacciata, in maniera blanda per fortuna, è stata l'impiegata della sala giochi che, all'improvviso, s'è vista mostrare una pistola. La donna, temendo inevitabilmente il peggio, non ha potuto far altro che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un individuo con il volto celato aveva minacciato con una pistola l'unica impiegata presente, facendosi consegnare circa 10.000 euro. - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia il datore di lavoro con la pistola, arrestato un 44enne - Un 44enne di origini portoghesi ma residente a Cagliari è stato arrestato dai carabinieri per minaccia aggravata e detenzione di arma ... Secondo ansa.it
Minaccia il datore di lavoro con la pistola, arrestato un 44enne - I carabinieri hanno individuato e portato nel carcere di Uta un 44enne di origini portoghesi ma residente a ... Scrive rainews.it
Pimonte, minaccia i vicini con pistola: divieto di dimora per un 53enne - Avrebbe minacciato i vicini di casa con una pistola perché contrariato dal passaggio dei manovali impegnati in lavori di riqualificazione. Come scrive ilmattino.it