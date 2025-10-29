Pavullo (Modena), 29 ottobre 2025 – Un altro episodio di violenza in provincia di Modena, di cui è stata data notizia in serata anche sui social tramite i comitati attivi per la sicurezza. Rapina con banditi armati di pistola a Pavullo nei pressi della pizzeria La Marcolfa. E’ successo domenica sera. Una donna è stata derubata una volta uscita dal locale: pare che i malviventi l’abbiano minacciata puntando almeno un’arma alla tempia e che avessero anche una accetta. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Rapinata con una pistola alla tempia appena uscita dalla pizzeria