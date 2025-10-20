Ranking WTA 20 ottobre 2025 | Jasmine Paolini sale al n6 del mondo! Sabalenka regina

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa A ryna Sabalenka comanda sempre la graduatoria e si prepara per essere al top in vista delle WTA Finals. La n.1 del ranking, dopo essere stata sconfitta nel 1000 di Wuhan da Jessica Pegula, ha voglia di riaffermare il suo status di riferimento nel massimo circuito internazionale. La 27enne nativa di Minsk guida le fila con 10390 punti a precedere la polacca Iga Swiatek (8703) e l’americana Coco Gauff (7863). Seguono altre due statunitensi, ovvero Amanda Anisimova (5914) e Pegula (5183), e l’azzurra Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it

