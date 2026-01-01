Quanti punti difende Jasmine Paolini nei primi 2 mesi del 2026 | gli scenari per il ranking WTA

Nel primo scorcio del 2026, Jasmine Paolini si prepara a difendere la posizione conquistata nel ranking WTA. Attualmente al numero 8, la tennista toscana affronterà le sfide della United Cup in Australia, un primo importante test per mantenere o migliorare il suo piazzamento. Analizziamo gli scenari possibili e le variabili che influenzeranno il suo posizionamento nei prossimi mesi.

Sta per prendere il via la nuova stagione agonistica di Jasmine Paolini. La tennista toscana, attuale numero 8 del ranking WTA, sarà protagonista alla United Cup 2026, competizione a squadre miste per nazioni in programma in Australia (2-11 gennaio). A Perth, l’azzurra rappresenterà uno dei pilastri della selezione italiana, impegnata il 4 gennaio contro la Svizzera e il 6 contro la Francia, match decisivi per la conquista dell’accesso alla fase a eliminazione diretta. Per Paolini si tratta di una ghiotta opportunità per accumulare punti preziosi e migliorare ulteriormente la propria posizione nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

