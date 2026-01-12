Sinner e Musetti nella top 5 Atp | giornata storica per il tennis italiano

Il tennis italiano segna un traguardo importante con Sinner e Musetti entrati entrambi nella top 5 del ranking ATP, un risultato storico per il movimento. Nella stessa giornata, Paolini si è posizionata al settimo posto nel ranking WTA. Questi progressi riflettono la crescita e la competitività degli atleti italiani nel panorama internazionale, contribuendo a consolidare il ruolo del paese nel mondo del tennis.

