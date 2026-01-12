Sinner e Musetti nella Top 5 del ranking giornata storica per l' Italtennis

Sinner e Musetti entrano nella Top 5 del ranking mondiale, segnando una giornata significativa per l'Italtennis. A Roma, gli appassionati italiani possono celebrare questo importante traguardo, che conferma la crescita e la competitività dei due talenti nel circuito internazionale. La giornata rappresenta un momento storico per il tennis italiano, consolidando la posizione del nostro paese tra le eccellenze del settore.

ROMA - Data da circoletto rosso quella odierna per gli appassionati azzurri di tennis. Diventa ufficiale quel che la matematica già certificava da sabato. Ovvero, per la prima volta nella storia del tennis, l'Italia vede due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque giocatori del mondo in singolare.

Ranking ATP (12 gennaio 2026): Jannik Sinner e Lorenzo Musetti fanno la storia per l’Italia! - Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, l'Italia del tennis celebra un nuovo record, ovvero la presenza di due tennisti nella top- oasport.it

Sinner e Musetti in top 5 del ranking mondiale. Record storico per l'Italia - Per la prima volta l'Italia ha due tennisti nella top five del mondo in singolare dal 1973, ovvero da quando l'Atp, il circuito dei giocatori professionisti, ha introdotto il ... tg.la7.it

CHE SCALATA RAGAZZI! Da oggi Lorenzo Musetti è n°5 ATP e raggiunge Sinner in top5! Un percorso durato 7 anni ma ora il ranking è sempre più azzurro #Tennis #ATP #Sinner #Musetti x.com

Jannik Sinner, Panatta, Musetti e gli altri: la classifica dei 10 tennisti italiani più forti di sempre - facebook.com facebook

