Ragazzina beve alcol e accusa un malore

Una minorenne ha avuto un malore sabato sera dopo aver consumato bevande alcoliche durante la movida nel centro della città. L’episodio ha richiamato l’attenzione sui rischi legati al consumo di alcol tra i minori e sull’importanza di promuovere comportamenti responsabili. Le autorità stanno valutando eventuali interventi per prevenire situazioni simili in futuro.

Una ragazzina, minorenne, sabato sera ha accusato un malore per l’assunzione di bevande alcoliche, nel cuore della “ movida “. E’ stata prima soccorsa dalle forze dell’ordine impegnate nei servizi di controllo, in particolare da una pattuglia della guardia di finanza, poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale da un’ambulanza del 118, alla presenza di un genitore nel frattempo avvisato. Consueta nottata di controlli, tra sabato e ieri, nelle aree del centro cittadino per garantire una “ movida “ sicura. Il servizio, coordinato dal dirigente della squadra volanti della Questura, ha visto l’impiego congiunto di pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzina beve alcol e accusa un malore Leggi anche: Vende alcol a una ragazzina: locale chiuso Leggi anche: Incidente grave a San Zaccaria. Poi malore per alcol agli Speyer Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ragazzina beve alcol e accusa un malore. Ragazzina beve alcol e accusa un malore - Una ragazzina, minorenne, sabato sera ha accusato un malore per l’assunzione di bevande alcoliche, nel cuore della “movida“. lanazione.it

DI MAMMA IN MAMMA Buonasera a tutte... mia figlia ha un anno e mezzo... è da una settimana che beve il latte poco e niente... prima ne beveva quasi mezzo litro al giorno, tra mattina e sera... ora la mattina non ne vuole sapere, ho provato in altri biberon, nel - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.