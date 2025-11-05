Vende alcol a una ragazzina | locale chiuso
AREZZO Prosegue l’attività di controllo e prevenzione da parte della Polizia nei confronti degli esercizi pubblici che non rispettano le norme a tutela dei minori. Negli ultimi giorni il Questore ha emesso due distinte ordinanze di sospensione delle licenze, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio di vicinato situato in piazza Guido Monaco e di una sala giochi in viale Michelangelo. Il primo provvedimento prevede la sospensione dell’attività per 15 giorni e riguarda un negozio di vicinato nel centro cittadino. L’intervento è scaturito a seguito degli accertamenti che hanno confermato la vendita di superalcolici a minorenni da parte del titolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
