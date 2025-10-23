Incidente grave a San Zaccaria Poi malore per alcol agli Speyer

Giornata di intenso lavoro, quelle di ieri, per la polizia locale di Ravenna e i soccorritori del 118, impegnati in due distinti interventi tra l’abitato di San Zaccaria e il centro città. Il primo episodio si è verificato all’amba di ieri, poco dopo le 6.40 in via Dismano a San Zaccaria, all’altezza di un distributore di carburanti. Un motociclista di 39 anni, residente a San Zaccaria e originario di Napoli, ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo d’acciaio che delimita lo svincolo di accesso all’area di servizio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano la fase finale dell’impatto e la perdita del casco, che pare fosse indossato ma non allacciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

