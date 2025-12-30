Barzio rinuncia ai PNRR per la raccolta rifiuti | è scontro politico sui Piani di Bobbio

A Barzio, la decisione di rinunciare ai fondi PNRR per la raccolta rifiuti ha riacceso lo scontro politico sui Piani di Bobbio. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e apre un dibattito sulla gestione ambientale e le risorse disponibili nel territorio. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica, sottolineando l’importanza di un confronto chiaro e costruttivo.

La questione della gestione dei rifiuti ai Piani di Bobbio torna al centro del dibattito politico a Barzio con toni accesi. Nel settembre 2025 l'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ferrari ha deciso di rinunciare a un finanziamento PNRR di oltre 353mila euro destinato alla realizzazione di.

