Gomorra – Le origini Tullia Venezia video intervista | La mia giovane Imma prende scelte sbagliate inconsapevolmente

In questa intervista, Tullia Venezia condivide la figura di Imma, protagonista di Gomorra – Le Origini. Tra ricordi e riflessioni, la attrice descrive il percorso di una giovane donna alle prese con scelte difficili, influenzata da contesti complessi e dal destino. Un approfondimento sulla rappresentazione di Imma e le sue sfide, in un racconto che mette in luce le sfumature di una storia di crescita e trasformazione.

Tullia Venezia racconta la giovane donna Imma nella nostra video intervista, tra trasformazione, amore e destino al centro della nuova serie Gomorra – Le Origini. Vi presentiamo la nostra video intervista a Tullia Venezia, protagonista femminile della nuova serie Sky Gomorra – Le Origini, nei panni della giovane Imma, figura centrale nel racconto delle origini della saga. La giovanissima attrice ci ha raccontato la trasformazione di una ragazza ancora innocente nella futura iconica donna Imma, il lavoro fatto con Marco D'Amore, i suoi sogni personali per il futuro e molto altro.

