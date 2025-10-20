Terza giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica
In attesa di Bologna, impegnata nel posticipo contro Cremona, Brescia si conferma ancora capolista solitaria a punteggio pieno nella terza giornata basket Serie A 20252026, battendo Udine per 72-61. Vince ancora anche Milano, che stende Sassari(76-72). Bene Trento. vincente su Tortona(89-75), Trapani, 81-63 su Cantù, e Reggio Emilia, 103-79 su Varese. Prima gioia per Napoli, 86-79 su Treviso. Nell’anticipo, Venezia fa fuori. TERZA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VENEZIA-TRIESTE 102-66 SASSARI-MILANO 72-76 TRENTO-DERTHONA. 89-75 REGGIANA-VARESE. 103-79 CANTÙ-TRAPANI 63-81 TREVISO-NAPOLI. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Tutti i risultati della terza giornata di Serie A1 by BMW Park Tennis Club Genova - TC Crema 1-5 Match Ball Firenze Country Club - CT Palermo 4-2 Santa Margherita Ligure - Sporting Club Sassuolo 4-2 Junior Tennis Perugia - CT - facebook.com Vai su Facebook
Stati Generali della Ricerca medico-scientifica. Terza giornata di dibattito https://senato.it/attualita/archivio-notizie?nid=117884… Su #SenatoInstagram le immagini della sessione dedicata al tema #PNRR: opportunità e sostenibilità https://instagram.com/p/DP - X Vai su X
Basket, in Serie A vincono Trento, Reggio Emilia e Trapani - Nel pomeriggio si sono disputati tre match della terza giornata della Serie a di basket. Come scrive oasport.it
Basket, Napoli trova il primo successo in Serie A. Colpo esterno della Germani Brescia a Udine - Si completa anche la domenica di grande basket in Serie A, con due match serali andati in scena in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli ... Lo riporta oasport.it
Serie A Basket, Trapani vince a Cantù: Eboua devastante, ottimo l’ex Viola Rossato | CLASSIFICA - Primi due punti della stagione per Trapani, arrivati alla terza giornata, con tre vittorie in tre gare. Segnala strettoweb.com