Quarta giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella quarta giornata basket Serie A 20252026 Brescia si conferma capolista e imbattuta dopo il successo su Cantù per 104-94. Vincono anche Milano e Bologna, rispettivamente contro Venezia( 101-88) e Sassari( 90-71). Reggio Emilia cade a Napoli( 95-87), mentre Trieste supera Udine (92-85). Terza vittoria consecutiva per Cremona, che batte Treviso( 96-79). Negli anticipi, Trento passa a Varese( 85-74), Tortona piega Trapani( 108-100). QUARTA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI VARESE-TRENTO 74-85 DERTHONA-TRAPANI 108-100 MILANO-VENEZIA 101-88 BRESCIA-CANTU’ 104-94 NAPOLI-REGGIANA 95-87 TRIESTE-UDINE 92-85 BOLOGNA-SASSARI 90-71 LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Quarta giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli Basket trova la vittoria nella quarta giornata #LBA Unipol Corporate , con Nazareth Mitrou-Long protagonista (23 pts) insieme a Savion Flagg (19 pts) Per Pallacanestro Reggiana 23 punti e 7 rimbalzi di Barford #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook

Segui live la quarta giornata di Swiss Stage https://twitch.tv/litofficial https://youtube.com/live/EtvoMMsYFww?si=Rh0yPrF-SukDkKNb… - X Vai su X

Basket, in Serie A domina il fattore campo - Si è conclusa oggi la quarta giornata del massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Belpaese a farla da padrona è stato il fattore campo. Riporta oasport.it

Serie A LBA 2025/26, tutti i risultati della quarta giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della quarta giornata di regular season Serie A LBA 2025/26 e la classifica. generationsport.it scrive

Basket, Serie A: Tortona spettacolo su Trapani, Trento solida passa a Varese - Ricchissimo di spettacolo, anche se solo con due partite, il sabato della quarta giornata di Serie A 2025- Lo riporta oasport.it